شي يؤكد تمسك الصين باستراتيجية صفر إصابات «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن بلاده «ستتمسّك» باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الخميس، في وقت يتفشى الوباء في الدولة الأكثر اكتظاظًا في العالم بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.

وقال شي وفق ما نقلت عنه شبكة «سي سي تي في» الرسمية: «علينا دائمًا مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسّك بالدقة العلمية وسياسة صفر (كوفيد) الديناميكية ووضح حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقبل يومين، فرضت السلطات الصينية إغلاقًا يشمل حوالي 30 مليون شخص في أنحاء البلاد، وعادت عمليات الفحص الواسعة ومشاهد المسؤولين الصحيين بالبزات الواقية إلى شوارع المدن.

ويتفشى المتحور «أوميكرون» في أنحاء البلد الذي اتبع نهجًا متشددًا قائمًا على «صفر إصابات كوفيد». ويبدو أن هذا النهج القائم على تدابير إغلاق محددة انقطعت الصين على إثرها عن العالم الخارجي لمدة عامين، بات على المحك إذ يجد المتحور أوميكرون طريقه للتغلغل في أوساط السكان، وباتت 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل الثلاثاء بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى.