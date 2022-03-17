الاتحاد الأوروبي يرد على تعليق بث إذاعة «فرنسا الدولية» وقناة «فرانس 24» في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ناطقة باسم الخارجية الأوروبية، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث إذاعة «فرنسا الدولية» وقناة «فرانس 24» التلفزيونية «غير مقبول» استنادًا إلى «اتهامات لا أساس لها».

وأوضحت نبيلة مصرالي خلال مؤتمر صحفي «رأينا الإعلان الصادر عن الحكومة المالية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24. نحن نعتبر هذا غير مقبول. نستنكر هذا القرار والاتهامات التي لا أساس لها».

وأمر المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل الأربعاء- الخميس، بتعليق بث إذاعة «فرنسا الدولية» ومحطة «فرانس 24» التلفزيونية في مالي بسبب «ادعاءات كاذبة» بشأن تجاوزات ارتكبها الجيش ونقلتها وسيلتا الإعلام الفرنسيتان.

- تعليق بث إذاعة «فرنسا الدولية» وقناة «فرانس 24» في مالي

وقالت الحكومة في بيان وقعه الناطق باسمها، الكولونيل عبدالله مايغا، وتلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن الحكومة المالية ترفض «بشكل قاطع هذه الادعاءات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية»، موضحة أن عملية تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية، ومحطة «فرانس 24» بدأت حتى إشعار آخر. ولاحظت «فرانس برس» أن بث وسيلتي الإعلام كان ما زال متواصلًا صباح الخميس.

انسحاب القوات الفرنسية من مالي

وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي بـ«طريقة منظمة»، وذلك ردًا على مطالبة المجلس العسكري الحاكم في باماكو بأن ترحل القوات الفرنسية «من دون تأخير».

وجاء ذلك بعدما أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا في الشهر نفسه انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.