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الكرملين يرفض أمر محكمة العدل بوقف الهجوم على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 12:30 مساء
الكرملين يرفض أمر محكمة العدل بوقف الهجوم على أوكرانيا
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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رفض الكرملين، الخميس، قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الذي أصدرته، الأربعاء، لروسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: «لن نتمكن من أخذ هذا القرار في الاعتبار»، مؤكدًا أنه ينبغي للجانبين، روسيا وأوكرانيا، الاتفاق على إمكان تنفيذه، وأوضح أنه «في هذه الحال، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ«تعليق» غزوها لأوكرانيا، معربة عن «قلقها العميق» حيال استخدام موسكو للقوة. وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جوان دونوهيو، إن «على روسيا فورًا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا»، بانتظار قرار نهائي في القضية، وفق «فرانس برس».

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زيارة كريم خان لأوكرانيا 
في سياق متصل، زار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أوكرانيا حيث أجرى اتصالًا عبر الفيديو مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت المحكمة، الأربعاء.

وأكدت المحكمة على «تويتر» أن المدعي التقى زيلينسكي عبر الفيديو. وأفاد خان «اتفقنا على الحاجة إلى بذل كافة الجهود لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين».

وفيما طوت الحرب أسبوعها الثالث، تتمسك أوكرانيا برفضها الهجوم الروسي عليها، مطالبة بوقفه فورًا قبل الدخول في مفاوضات جديدة، فيما تؤكد روسيا أن «عمليتها الخاصة» في أوكرانيا تسير «وفق الخطة المرسومة»، داعية كييف إلى عدم التملص من المفاوضات.

وأكدت موسكو أنها لن تتخلى عن مطالبها بـ«حياد» كييف واقترحت، أمس الأربعاء، النموذج النمساوي والسويدي نموذجًا لهذا الحياد، وقال المفاوض الروسي إن «حياد أوكرانيا منصوص عليه أساسًا في دستورها»، لكن الأخيرة رفضت المقترح الروسي. 

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