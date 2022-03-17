زيلينسكي للنواب الألمان: روسيا تبني «جدارا» جديدا في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حضّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا، الخميس، على هدم «الجدار» الجديد الذي جرى بناؤه في أوروبا بوجه الحرية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمجلس النواب الألماني «بوندستاغ»: «عزيزي المستشار (أولاف) شولتس، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، شبّه زيلينسكي «رعب» الحرب الروسية في بلاده بهجمات «بيرل هاربور» وهجمات 11 سبتمبر، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي، داعيًا الرئيس الأميركي إلى أن يكون «قائد سلام».

وقال: «هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عامًا». وأضاف مستذكرًا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية «تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء»، وفق «فرانس برس».

وتابع «تذكروا 11 سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم» وتوجه إلى الرئيس الأميركي قائلًا «أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام».

بوتين يؤكد نجاح عمليته العسكرية

بدوره، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»، موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يجري الانطلاق منها لتهديد روسيا. وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة: «العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى «احتلال» أوكرانيا.

وقال الكرملين، الأربعاء، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون؛ لكن كييف سرعان ما أعلنت رفضها هذا المقترح حاليًا، فيما تواصل موسكو هجومها بقصف عديد المدن الأوكرانية.

وطوت الحرب الدائرة في أوكرانيا أسبوعها الثالث فيما يأمل مراقبون أن تحدث المفاوضات المستمرة بين الأوكرانيين والروس أي اختراق لجهة إنهاء النزاع عبر الحل الدبلوماسي.