«فرانس برس»: 21 قتيلا في هجومين جنوب غرب النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 21 شخصًا على الأقل بينهم شرطيان وأصيب آخرون في هجوم يعتقد أن «جهاديين» شنّوه على حافلة وشاحنة في منطقة تيلابيري في جنوب غرب النيجر قرب بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة «فرانس برس»، الخميس.

وأوضح مصدر أمني أن «هجومًا إرهابيًا نفذه عناصر مدججون بالسلاح ظهر الأربعاء على دراجات نارية وفي مركبات، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا بين ركاب حافلة بينهم شرطيان، إضافة إلى مقتل اثنين آخرين في هجوم على شاحنة».

إعادة تموضع القوات الأوروبية في النيجر

وفي فبراير الماضي، قتل نحو عشرة أشخاص في هجومين يرجح أن «متطرفين» أتوا من مالي نفذوهما في منطقة تيلابيري في منطقة المثلث الحدودي غرب النيجر، وفق ما أفادت مصادر محلية «فرانس برس».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نفس الشهر، إن عسكريين أوروبيين يشاركون في تجمع القوات الخاصة «تاكوبا» «سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة النيجرية في المنطقة الحدودية لمالي».

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي بعد إعلانه انسحاب القوة الفرنسية «برخان» وقوة «تاكوبا» من مالي إن «هذا الانسحاب (...) سيجري تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)»، مؤكدًا أنه «خلال هذه افترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة» البعثة.

وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، في فبراير، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.