إيرانيان-بريطانيان يعودان إلى المملكة المتحدة بعدما أفرجت عنهما طهران

القاهرة - بوابة الوسط

توجّه الإيرانيان البريطانيان المفرج عنهما في طهران، نازنين زاغاري-راتكليف، وأنوشه آشوري، إلى المملكة المتحدة جوًا بعدما أمضيا سنوات طويلة رهن الاعتقال في إيران، وجاء الإفراج عنهما في إطار تسوية أعلنت الحكومة البريطانية أنها سدّدت بموجبها دينًا قديمًا على صلة بصفقة أسلحة ملغاة.

وفي لندن، أكدت بريطانيا نبأ الإفراج عن نازنين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري مؤكدة أنهما سيعودان إلى بريطانيا في حين أفرج «موقتًا» عن ثالث وهو مراد طاهباز من السجن. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن زاغاري-راتكليف وآشوري «سيعودان إلى بريطانيا اليوم في حين أن مراد طاهباز أفرج عنه من السجن موقتًا».

وأعرب ريتشارد راتكليف، زوج الإيرانية البريطانية، في تصريح لوكالة «فرانس برس» في منزل العائلة في بريطانيا عن «ارتياحه لكون المشكلات قد حُلّت»، مشددًا على ضرورة أن تحرص الحكومة البريطانية على «عدم تكرار ما حصل».

وأعربت عائلة آشوري عن «سرورها»، مشيرة إلى أن «الاعتقال الجائر» الذي تعرّض له أنوشه آشوري قبل 1672 يومًا أدى إلى اهتزاز أسس العائلة، وتابعت العائلة في بيان: «الآن يمكننا أن نتطلّع إلى إعادة بناء تلك الأسس العائلية مع عودة حجر الزاوية».

وصول راتكليف وآشوري إلى عمان

وعصر الأربعاء وصلت زاغاري-راتكليف وآشوري إلى عُمان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في السلطنة، ويفترض أن يتوجّها منها إلى لندن.

وسلّمت طهران الإيرانية-البريطانية زاغاري-راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، إلى السلطات البريطانية في طهران. وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني «إيريب نيوز»، إنه «جرى تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة سجن لستة أعوام».

وأكد القضاء الإيراني في وقت لاحق الإفراج عن أنوشه آشوري أيضًا. وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن آشوري في طريقه أيضًا إلى بريطانيا.

وأتى الإفراج عنهما بعدما أشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن لندن وطهران توصلتا إلى تسوية لدين قديم يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو) رفضت لندن تسديده منذ الإطاحة بشاه إيران العام 1979. لكن لندن أعلنت، الأربعاء، أنها سددت الدين.

وترى عائلتا زاغاري-راتكليف وآشوري أنهما كانا رهينة النزاع الدائر بين لندن وطهران.

وقالت تراس لإذاعة «بي بي سي» إنها جعلت «ضمان سداد الديون التي ندين بها بشكل شرعي للسلطات الإيرانية، أولوية». لكن السلطات البريطانية تعمدت تجنب القول إن اعتقال المفرج عنهما وآخرين محتجزين في إيران، على علاقة بهذا الدين.

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وقالت تراس إن القضيتين منفصلتان عازية التأخر في إعادة الأموال المتعلقة بطلبية مدرعات الغيت بعد الثورة الإسلامية في 1979، إلى فرض عقوبات على إيران.

راتكليف في طريقها إلى الديار

وقد تعزز الأمل بالإفراج عن زاغاري-راتكليف بعدما أعيد جواز سفرها البريطاني إليها، الثلاثاء، أثناء وجود فريق تفاوض بريطاني في إيران. وكتبت النائبة المحلية توليب صديق، الأربعاء، على «تويتر» إن زاغاري-راتكليف كانت «في مطار طهران وفي طريقها إلى ديارها».

في العام 2016 اعتقلت زاغاري-راتكليف في طهران أثناء زيارة لأسرتها، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز»، فرع الأعمال الخيرية لوكالة الأنباء التي تحمل الاسم نفسه، واتُهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية وهو ما تنفيه بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

والعام الماضي، حُكم عليها مرة أخرى في أواخر أبريل بالسجن لمدة عام لمشاركتها في تجمع خارج السفارة الإيرانية في لندن في العام 2009. وفي أكتوبر 2021، خسرت زاغاري-راتكليف استئنافها، ما أثار مخاوف أسرتها من إيداعها السجن مجددًا بعد الإفراج عنها بسوار إلكتروني في مارس 2020 ووضعت في الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين بسبب وباء كوفيد-19.

اتهام آشوري بالتجسس لصالح «إسرائيل»

وأنوشه آشوري وهو مهندس متقاعد في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب «إسرائيل». وقد نفى التهم الموجهة إليه وباشر إضرابًا عن الطعام في سجن إيوين في طهران.

أما مراد طاهباز فهو إيراني-أميركي يحمل الجنسية البريطانية أيضًا وقد أوقف مع مدافعين آخرين عن البيئة في يناير 2018 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة «التآمر مع أميركا».

ورحب ساشا ديشموخ رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بقرار الإفراج، مؤكدًا أن الاثنين «سجنا على أساس تهم مفبركة حول الأمن القومي».