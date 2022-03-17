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أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 08:18 صباحا
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
صورة بالأقمار الصناعية لمسرح قبل تعرضه للقصف في أوكرانيا، 16 مارس 2022، (ا ف ب)
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زعمت أوكرانيا أن روسيا دمرت مسرحًا كان يؤوي أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، دون أن تعرف حصيلة الضحايا حتى الآن.

وقال مجلس ماريوبول المحلي في منشور أمس الأربعاء، على تطبيق «تلغرام»، «دمر الغزاة مسرح الدراما. وهو مكان لجأ إليه أكثر من ألف شخص للاحتماء. لن نغفر هذا أبدًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصف رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو الهجوم بـ«المأساة المروعة»، موضحًا أن «الناس كانوا مختبئين هناك. بعضهم حالفهم الحظ بالبقاء على قيد الحياة لكن للأسف هذا لا ينطبق على الجميع».

وتابع، في كلمة بمقطع فيديو أن «الكلمة الوحيدة لوصف ما حدث اليوم هي إبادة جماعية... إبادة جماعية لأمتنا وشعبنا الأوكراني».

ونشرت الشركة الأميركية لتقنيات الفضاء «ماكسار تكنولوجيز» المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية، صورة قالت إنها التقطت الإثنين للمسرح.

وفي هذه الصورة التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» تظهر كلمة أطفال مكتوبة على الأرض بأحرف بيضاء كبيرة وبالروسية أمام المبنى وخلفه.

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