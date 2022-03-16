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الكرملين: تصريحات بايدن حول بوتين «لا تُغتفر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 10:37 مساء
الكرملين: تصريحات بايدن حول بوتين «لا تُغتفر»
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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ندد الكرملين، الأربعاء، بتصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن وصف فيها للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب»، معتبرًا تلك التصريحات «غير مقبولة ولا تُغتفر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده تعتبر «الخطاب غير مقبول ولا يُغتفر، لرئيس دولة قتلت قنابله مئات آلاف الأشخاص في أنحاء العالم»، حسبما نقلت عنه وكالتا «تاس» و«ريا نوفوستي» الحكوميتان.

- بايدن: بوتين «مجرم حرب»

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة» موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

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