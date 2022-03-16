بايدن: بوتين «مجرم حرب»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب» على خلفية غزو أوكرانيا. وقال بايدن للصحفيين: «أعتقد أنه مجرم حرب»، وفق «فرانس برس».

وأعلن بايدن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار تشمل طائرات مسيرة وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا الأربعاء، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة «غير المسبوق» لحليفتها في حربها مع روسيا.

ويشمل التمويل الذي تم إقراره في وقت تضيِّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغًا قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال بايدن: «هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو». كما أعلن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على «أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد».

بيرل هاربور.. وهجمات 11 سبتمبر

في سياق متصل، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، نداءً عاطفيًّا للنواب الأميركيين، مطالبًا بتدخل غربي أكبر ضد روسيا، التي قالت إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا تسير «بنجاح» رغم وقوف الغرب بجانب كييف عبر توفير الأسلحة وفرض عقوبات على موسكو، فيما أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف غزوها.

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وشبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر، في خطاب بالفيديو أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، داعيًا الرئيس الأميركي إلى أن يكون «قائد سلام».

حظر طيران فوق أوكرانيا

وقال زيلينسكي: «هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عامًا». وأضاف مستذكرًا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية: «تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء».

وتابع: «تذكروا 11 سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم»، وتوجه إلى الرئيس الأميركي قائلًا «أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام». وكرر الرئيس الأوكراني دعوته للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا «حتى لا تتمكن روسيا من إرهاب مدننا».

بوتن يؤكد نجاح عمليته العسكرية

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة» موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة: «العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى «احتلال» أوكرانيا. وأشار إلى أنه شن الهجوم لأن «كل الخيارات الدبلوماسية» قد استنفدت.