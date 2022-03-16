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ستولتنبرغ: الحلف الأطلسي سينشر مزيد القوات في جناحه الشرقي.. ولن يرسل جنودا إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 08:57 مساء
ستولتنبرغ: الحلف الأطلسي سينشر مزيد القوات في جناحه الشرقي.. ولن يرسل جنودا إلى أوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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طلب وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي، من القادة العسكريين، وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الأربعاء.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: «على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددًا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع مزيد المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقًا».

عدم إرسال جنود إلى أوكرانيا 
وأعلن ستولتنبرغ أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن دعته بولندا لنشر بعثة لحفظ السلام. وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: «ندعو روسيا، والرئيس (فلاديمير) بوتين لسحب قواتها، لكن لا خطط لدينا لنشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا».

 بيرل هاربور.. وهجمات 11 سبتمبر
في سياق متصل، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، نداءً عاطفيًّا للنواب الأميركيين، مطالبًا بتدخل غربي أكبر ضد روسيا، التي قالت إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا تسير «بنجاح» رغم وقوف الغرب بجانب كييف عبر توفير الأسلحة وفرض عقوبات على موسكو، فيما أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف غزوها.

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وشبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر، في خطاب بالفيديو أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، داعيًا الرئيس الأميركي إلى أن يكون «قائد سلام».

حظر طيران فوق أوكرانيا 
وقال زيلينسكي: «هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عامًا». وأضاف مستذكرًا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية: «تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء».

وتابع: «تذكروا 11 سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم»، وتوجه إلى الرئيس الأميركي قائلًا «أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام». وكرر الرئيس الأوكراني دعوته للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا «حتى لا تتمكن روسيا من إرهاب مدننا».

بوتن يؤكد نجاح عمليته العسكرية
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة» موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة: «العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى «احتلال» أوكرانيا. وأشار إلى أنه شن الهجوم لأن «كل الخيارات الدبلوماسية» قد استنفدت.

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