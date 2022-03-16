Atwasat

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 07:43 مساء
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار تشمل طائرات مسيرة وإرسال أسلحة ذات مدى أبعد إلى أوكرانيا الأربعاء، مؤكدا على دعم الولايات المتحدة «غير المسبوق» لحليفتها في حربها مع روسيا.

ويشمل التمويل الذي تم إقراره في وقت تضيّق القوات الروسية الخناق على العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف، مبلغا قدره 200 مليون دولار تم تخصيصه نهاية الأسبوع، إضافة إلى 800 مليون دولار كتمويل جديد ضمن حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس الأسبوع الماضي، وفق «فرانس برس». 

وقال بايدن «هذه تحويلات مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدته في وقت يقاتل ضد هذا الغزو». كما أعلن عن مساعدة أميركية لأوكرانيا للحصول على «أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «السويحلي 2 - 2 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «السويحلي 2 - 2 المدينة» في الدوري الممتاز
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال

يوفنتوس المتخبط يأمل في عبور فياريال المترنح بدوري الأبطال
تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل يسخر من الأزمة

تشيلسي المحاصر سياسيا واقتصاديا يحل ضيفا على ليل الفرنسي في دوري الأبطال.. وتوخل...
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في الدوري.. الأربعاء

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا قبل مواجهتي «السويحلي×المدينة» و«النصر×الهلال» في ...
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟

كيف تستدعي روسيا خبرات التجربة السورية في أوكرانيا..؟
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية ...
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مواطنان إيرانيان بريطانيان مفرج عنهما في طهران يصلان إلى مسقط
مواطنان إيرانيان بريطانيان مفرج عنهما في طهران يصلان إلى مسقط
«الصحة العالمية»: 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف في أوكرانيا منذ بدء الغزو
«الصحة العالمية»: 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف في ...
محكمة العدل الدولية تأمر روسيا بـ«تعليق» غزوها لأوكرانيا
محكمة العدل الدولية تأمر روسيا بـ«تعليق» غزوها لأوكرانيا
إيران تعلن تبقي «موضوعين ضمن الخطوط الحمراء» عالقين مع واشنطن لإحياء الاتفاق النووي
إيران تعلن تبقي «موضوعين ضمن الخطوط الحمراء» عالقين مع واشنطن ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
الولايات المتحدة تمنح الأفغان المقيمين وضع الحماية لمدة 18 شهرا
الولايات المتحدة تمنح الأفغان المقيمين وضع الحماية لمدة 18 ......
القوات الروسية تقصف مسرحا في ماريوبول «يأوي مئات» المدنيين
القوات الروسية تقصف مسرحا في ماريوبول «يأوي مئات» المدنيين...
البابا يدعو البطريرك الروسي إلى «تجنّب اللغة السياسية بشأن أوكرانيا»
البابا يدعو البطريرك الروسي إلى «تجنّب اللغة السياسية بشأن ......
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار ......
إيران تعلن تبقي «موضوعين ضمن الخطوط الحمراء» عالقين مع واشنطن لإحياء الاتفاق النووي
إيران تعلن تبقي «موضوعين ضمن الخطوط الحمراء» عالقين مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط