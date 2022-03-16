محكمة العدل الدولية تأمر روسيا بـ«تعليق» غزوها لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، روسيا بـ«تعليق» غزوها لأوكرانيا، معربة عن «قلقها العميق» حيال استخدام موسكو للقوة.

وقالت القاضية جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية في لاهاي إن «على جمهورية روسيا الاتحادية فورًا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا»، بانتظار قرار نهائي في القضية، وفق «فرانس برس».

زيارة للجنائية الدولية

في سياق متصل، زار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا حيث أجرى اتصالًا عبر الفيديو مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت المحكمة الأربعاء.

وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا على تويتر أن المدعي التقى زيلينسكي عبر الفيديو. وأفاد خان «اتفقنا على الحاجة إلى بذل كافة الجهود لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين».

بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر

في سياق متصل، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء نداءً عاطفيًا للنواب الأميركيين مطالبًا بتدخل غربي أكبر ضد روسيا التي قالت إن عمليتها العسكرية في أوكرانيا تسير «بنجاح» رغم وقوف الغرب بجانب كييف عبر توفير الأسلحة وفرض عقوبات على موسكو فيما أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف غزوها.

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وشبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر، في خطاب بالفيديو أمام الكونغرس الأميركي الأربعاء، داعيًا الرئيس الأميركي إلى أن يكون «قائد سلام».

حظر طيران فوق أوكرانيا

وقال زيلينسكي «هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عامًا». وأضاف مستذكرًا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية «تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء».

وتابع «تذكروا 11سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم»، وتوجه إلى الرئيس الأميركي قائلًا «أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام». وكرر الرئيس الأوكراني دعوته للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا «حتى لا تتمكن روسيا من إرهاب مدننا».

بوتن يؤكد نجاح عمليته العسكرية

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة» موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة «العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى «احتلال» أوكرانيا. وأشار إلى أنه شن الهجوم لأن «كل الخيارات الدبلوماسية» قد استنفدت.