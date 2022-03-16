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«الصحة العالمية»: 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف في أوكرانيا منذ بدء الغزو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 06:16 مساء
«الصحة العالمية»: 43 هجوما على منشآت صحية وسيارات إسعاف في أوكرانيا منذ بدء الغزو
القصف الروسي على العاصمة كييف. (الإنترنت)
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قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن المرافق والطواقم الصحية في أوكرانيا تتعرض لهجمات بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين للصحفيين «لم نشهد على المستوى العالمي ... هذه الوتيرة من الهجمات على منشآت الرعاية الصحية» محذرًا من «وصول هذه الأزمة إلى نقطة باتت معها منظومة الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية». 

ووثقت المنظمة وقوع 43 هجومًا على منشآت صحية وسيارات إسعاف وطواقم صحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، قتل فيها 12 شخصًا وجرح 34 آخرون.

بوتين يؤكد نجاح عمليته العسكرية
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»، موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا. وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة «العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى «احتلال» أوكرانيا.

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وقال الكرملين الأربعاء، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون؛ لكن كييف سرعان ما أعلنت رفضها هذا المقترح حاليًا، فيما تواصل موسكو هجومها بقصف العديد من المدن الأوكرانية.

 ثلاثة أسابيع على الغزو الروسي 
وبعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء «إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو الخيار الذي يناقش حاليا والذي يمكن اعتباره تسوية». كذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «هناك صيغًا محددة جدًا أعتقد أنها ستكون محور اتفاق قريب»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات «ليست سهلة».

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا  مطالبة بـ«ضمانات أمنية مطلقة» في وجه روسيا.

جولة جديدة من المفاوضات 
وقال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشرتها الرئاسة «أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنسق لا يمكن أن يكون إلا أوكرانيا». ويجري الأوكرانيون والروس منذ الإثنين جولة جديدة من المفاوضات عبر الفيديو وسيعقدون اجتماعًا، الأربعاء.

وأثار الرئيس الأوكراني بعض الأمل الثلاثاء بتأكيده أن المواقف أصبحت الآن «أكثر واقعية». لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن الأمر «ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا».

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