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زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شرق اليابان وتحذير من تسونامي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 05:24 مساء
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب شرق اليابان وتحذير من تسونامي
مؤشر زلزال, (الإنترنت)
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ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شرق اليابان، ليل الأربعاء، محدثًا هزّة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية.

وحُدِّد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم. وبعد وقت قصير من وقوعه عند الساعة 23.36، صدر تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد لأجزاء من المناطق الساحلية الواقعة في شمال شرق اليابان، وفق «فرانس برس».

زلزال يضرب الفلبيين وإندونسيا
وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات الجزيرة الرئيسية في الفيليبين، الإثنين الماضي ، ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، لكن لم ترد تقارير فورية عن تسجيل أضرارووقع الزلزال قبالة جزيرة لوزون عند الساعة 5:05 (21:05 بتوقيت غرينتش)، فأيقظ اهتزاز المباني السكان.

-  اهتزاز المباني أيقظ السكان.. زلزال يضرب أكبر جزر الفيليبين

 

وفي اليوم نفسه  ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركيةوضرب الزلزال عند الساعة 4:09 (21:09 بتوقيت غرينتش)، على عمق 21 كيلومترا، فيما حُدد مركزه على بعد 167 كيلومترا غرب مدينة باريامان الساحلية، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات جزيرة لوزون الرئيسية في الفيليبين، ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا، فأيقظ اهتزاز المباني السكان.

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