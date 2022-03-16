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سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 04:38 مساء
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. 8 يوليو 2020. (صورة مثبتة من بث مباشر)
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ردت الصين، اليوم الأربعاء، على النقد الأميركي للدول الكبيرة التي تتنمر على الدول الصغيرة، قائلة إن ما فعلته الولايات المتحدة بكوبا وبنما وغيرهما من الدول مثال نموذجي على «التنمر».

أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن «المبدأ الأساسي المتمثل في أن الدول الكبيرة لا يمكنها التنمر على الدول الصغيرة» قد انتهك في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا). 

وقال تشاو إن تصرفات الولايات المتحدة ضد كوبا وبنما وغرينادا ويوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وسورية وليبيا جرى الاعتراف بها عالميًا كأمثلة نموذجية للدول الكبيرة التي تتنمر على الدول الصغيرة.

وأضاف أن الطريقة الأساسية لحل الأزمة الأوكرانية تكمن في وقف إطلاق نار، يعقبه حوار ومفاوضات، بدلًا من«النظام القائم على القواعد» المحدد بشكل أحادي وفقًا لمعايير فردية، ناهيك عن إجبار الآخرين على الانحياز لأحد الجانبين. وأوضح أن «العالم يحتاج إلى السلام وليس الحرب؛ ويدعو إلى العدالة لا الهيمنة؛ إنه يتطلع إلى التعاون لا المواجهة. هذا ما تأمله الغالبية العظمى من دول العالم».

وذكر أن يوجد نظام واحد فقط في العالم، النظام الدولي القائم على القانون الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة. وتوجد مجموعة واحدة من القواعد، الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واستطرد «إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن تخفيف حدة الوضع في أوكرانيا، عليها أن تقف إلى جانب السلام والعدالة كما تفعل معظم دول العالم».

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