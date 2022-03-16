بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن عمليته العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»، موضحًا أن موسكو لن تدع هذا البلد يتحول إلى «منصة» يتم الانطلاق منها لتهديد روسيا.

وقال بوتين خلال تصريحات متلفزة «العملية تسير بنجاح، بما يتوافق بدقة مع الخطط الموضوعة مسبقًا»، مؤكدًا مرة جديدة أنه لا يسعى إلى «احتلال» أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

رفع الرواتب والمعاشات في روسيا

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مؤكدًا أن الغرب فشل في حربه الاقتصادية «الخاطفة» ضد روسيا.

ومقرًا بأن الوضع «ليس سهلًا» وبارتفاع معدلات التضخم، تعهد الرئيس الروسي زيادة «رواتب الموظفين الرسميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية». وخلال اجتماع حكومي بُث على التلفزيون، قال بوتين إن موسكو أحبطت «الحرب الخاطفة» الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى «تدمير» روسيا.

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وقال الكرملين الأربعاء، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون؛ لكن كييف سرعان ما أعلنت رفضها هذا المقترح حاليًا، فيما تواصل موسكو هجومها بقصف العديد من المدن الأوكرانية.

ثلاثة أسابيع على الغزو الروسي

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء «إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو الخيار الذي يناقش حاليا والذي يمكن اعتباره تسوية».

كذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «هناك صيغًا محددة جدًا أعتقد أنها ستكون محور اتفاق قريب»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات «ليست سهلة».

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا مطالبة بـ«ضمانات أمنية مطلقة» في وجه روسيا.

جولة جديدة من المفاوضات

وقال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشرتها الرئاسة «أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنسق لا يمكن أن يكون إلا أوكرانيا». ويجري الأوكرانيون والروس منذ الإثنين جولة جديدة من المفاوضات عبر الفيديو وسيعقدون اجتماعًا، الأربعاء.

وأثار الرئيس الأوكراني بعض الأمل الثلاثاء بتأكيده أن المواقف أصبحت الآن «أكثر واقعية». لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن الأمر «ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا».

قصف مدينة زابوريجيا

وهذا التكثيف الواضح للمفاوضات لم يمنع استمرار القصف الروسي على العديد من المناطق في البلاد والذي دفع أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني إلى النزوح، نصفهم تقريبًا من الأطفال.

وتخضع العاصمة كييف لحظر تجول منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس، بعد غارات عدة استهدفت مباني سكنية يومي الإثنين والثلاثاء.

وسمع دوي انفجارات قوية فجر الأربعاء في العاصمة الأوكرانية، تلاها تصاعد أعمدة الدخان الأسود فوق المدينة حيث أسفرت غارات روسية على مبان سكنية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.