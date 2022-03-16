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القضاء الإيراني يؤكد إطلاق البريطاني أنوشه آشوري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 03:26 مساء
القضاء الإيراني يؤكد إطلاق البريطاني أنوشه آشوري
البريطاني-الإيراني أنوشه آشوري. (الإنترنت)
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أكد الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، إطلاق البريطاني-الإيراني أنوشه آشوري المحكوم بالسجن عشرة أعوام، بعيد تأكيد طهران أنها سلّمت موقوفة أخرى هي نازانين زاغاري-راتكليف لحكومة لندن.

ونقلت وكالة «فارس» عن الناطق باسم السلطة القضائية ذبيح الله خدائيان قوله، ردًا على سؤال لها بشأن آشوري، إنه «نظرًا إلى سنه وحالته البدنية، وافقت المحكمة على طلب الافراج المشروط عنه وجرى (...) إطلاقه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسلمت طهران الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، إلى السلطات البريطانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء. وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني «إيريب نيوز»: «تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

واتهمت راتكليف بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإيرانية، وهو ما نفته بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وبعد أن أمضت هذه العقوبة، حُكم عليها في نهاية أبريل الماضي بالسجن لمدة عام وحظر عليها مغادرة إيران لمدة عام بسبب مشاركتها في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن العام 2009. وقد طعنت بالحكم لكنها خسرت، حسب مؤيديها.

ووُضعت قيد الإقامة الجبرية مع والديها في طهران بعد أن سُمح لها بالخروج من السجن في مارس 2020 بسبب تفشي «كوفيد-19» ولم تعد ترتدي سوار مراقبة إلكترونيًا منذ 7 مارس 2021. وعادت ابنتها، غابرييلا، البالغة من العمر سبع سنوات، إلى المملكة المتحدة قبل حوالي عامين. وهي لم تجتمع بوالدتها منذ ذلك الحين.

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