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أوكرانيا ترفض التصور الروسي عن «حيادها»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 01:47 مساء
أوكرانيا ترفض التصور الروسي عن «حيادها»
صورة مؤرخة في 15 مارس 2022 من كييف. (أ ف ب)
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا مطالبة بـ«ضمانات أمنية مطلقة» في وجه روسيا.

وقال المفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، في تعليقات نشرتها الرئاسة: «أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنسق لا يمكن أن يكون إلا أوكرانيا»، وأوضح أنه يريد «ضمانات أمنية مطلقة» في وجه روسيا يتعهد الموقعون عليها التدخل إلى جانب أوكرانيا في حال حصول عدوان، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قال الكرملين، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليًا. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، «أنه الخيار الذي يناقش حاليًا والذي يمكن اعتباره تسوية».

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زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى ناتو
ويجري الوفدان الروسي والأوكراني، الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات لوضع حد للأزمة التي اندلعت في 24 فبراير الماضي بعدما شنت موسكو هجومًا شاملًا على أوكرانيا ما جرى عليها عقوبات غربية شتى وصلت حد معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وبالنسبة للمفاوضات، قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، إن «تناقضات عميقة» لا تزال تعتريها، غير أنه شدد على أن التوصل إلى «تسوية لا يزال ممكنًا». وكتب بودولياك في تغريدة على «تويتر»: «هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه «يجب أن نعترف» بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا «سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضًا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو). هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها».

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