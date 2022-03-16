التلفزيون الإيراني: تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت طهران الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، إلى السلطات البريطانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء.

وأورد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني «إيريب نيوز»: «تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النائبة البريطانية توليب صديق، أن زاغاري-راتكليف المحتجزة منذ العام 2016 في إيران حيث حكم عليها بتهمة التآمر لقلب النظام خصوصًا، في طريقها إلى المملكة المتحدة. وكتبت صديق نائبة حزب العمال عن دائرة هامستيد وكيلبرن (شمال لندن) على «تويتر» «نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها».

واتهمت راتكليف بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإيرانية، وهو ما نفته بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وبعد أن أمضت هذه العقوبة، حُكم عليها في نهاية أبريل الماضي بالسجن لمدة عام وحظر عليها مغادرة إيران لمدة عام بسبب مشاركتها في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن العام 2009. وقد طعنت بالحكم لكنها خسرت، حسب مؤيديها.

ووُضعت قيد الإقامة الجبرية مع والديها في طهران بعد أن سُمح لها بالخروج من السجن في مارس 2020 بسبب تفشي «كوفيد-19» ولم تعد ترتدي سوار مراقبة إلكترونيًا منذ 7 مارس 2021. وعادت ابنتها، غابرييلا، البالغة من العمر سبع سنوات، إلى المملكة المتحدة قبل حوالي عامين. وهي لم تجتمع بوالدتها منذ ذلك الحين.