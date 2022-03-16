الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، الأربعاء، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليًا.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأربعاء، «إنه الخيار الذي يناقش حاليًا والذي يمكن اعتباره تسوية»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه «يجب أن نعترف» بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده.

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وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا «سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضًا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو). هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها».

«تناقضات عميقة» في المفاوضات الأوكرانية الروسية

ويجري الوفدان الروسي والأوكراني، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات لوضع حد للأزمة التي اندلعت في 24 فبراير الماضي بعدما شنت موسكو هجومًا شاملًا على أوكرانيا ما جرى عليها عقوبات غربية شتى وصلت حد معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وبالنسبة للمفاوضات، قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، إن «تناقضات عميقة» لا تزال تعتريها، غير أنه شدد على أن التوصل إلى «تسوية لا يزال ممكنًا».

وكتب بودولياك في تغريدة على «تويتر»: «هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».