سول: فشل إطلاق «مقذوف غير محدد» لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، «مقذوفًا غير محدد»، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سول في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أطلقت كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا من منطقة سونان حوالي الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها».

وفي 11 مارس الجاري، قال مسؤول أميركي كبير إن التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية في 26 فبراير و4 مارس كانت تهدف إلى اختبار «عناصر منظومة جديدة» لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

وردا على ذلك، ستعلن الولايات المتحدة إجراءات «لمنع كوريا الشمالية من الوصول إلى منتجات وتكنولوجيا غربية تسمح لها بتطوير برامج أسلحة محظورة»، و«ستلي ذلك خطوات أخرى في الأيام المقبلة» على ما أفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وكالة فرانس برس».

وخلال يناير الماضي، أجرت بيونغ يانغ خمس تجارب على أسلحة، ورفضت مقترحات الولايات المتحدة لإجراء محادثات. وفي مواجهة ذلك فرضت واشنطن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ التي تعهدت بعدم التخلي عن «الحق في الدفاع عن نفسها».