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بايدن يعلن اليوم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بـ800 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 08:08 صباحا
بايدن يعلن اليوم مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بـ800 مليون دولار
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن، 9 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعلن، اليوم الأربعاء، مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، في اليوم نفسه الذي يخاطب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي في كلمة عبر الفيديو.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن هذا الإعلان يرفع «إجمالي (المساعدات) خلال أسبوع إلى مليار دولار»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه في المجموع، سمح بايدن بملياري دولار دعم لأوكرانيا في مجال الأمن منذ بداية إدارته، كاشفا أن واشنطن زودتها العام الماضي بنحو 2600 صاروخ جافلين مضاد للدبابات، وأكثر من 600 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات.

بشأن كلمة زيلينسكي أمام كونغرس، فالمتوقع أن يجدد مناشداته الحصول على مزيد المساعدات، بينما يضغط بعضهم على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر حزما بشأن الغزو الروسي.

ويتوقع أن يكرر زيلينسكي مطلبه إقامة منطقة لحظر الطيران فوق بلاده، وهو إجراء يؤيده عدد كبير من أعضاء الكونغرس لكن يرفضه الرئيس الأميركي حتى الآن.

وكان الرئيس الأوكراني قال لأعضاء البرلمان الكندي، الثلاثاء، «تخيلوا مدنكم تقصف وتطوّق»، مطالبا من جديد بفرض منطقة الحظر الجوي.

ويدعو برلمانيون أميركيون من الحزبين الرئيس بايدن إلى تسهيل تسليم طائرات «ميغ 29» البولندية إلى أوكرانيا الذي رفضته واشنطن نهائيا.

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