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إجلاء 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 09:56 مساء
إجلاء 20 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية
عسكريون أوكرانيون يساعدون مدنيين على إخلاء مدينة إيربين شمال غرب كييف. (أ ف ب)
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وتمكّنت نحو ألفي مركبة من الخروج عبر ممر إنساني من ماريوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تحاصرها القوات الروسية والانفصاليون الموالون لروسيا، بحسب ما أعلنت بلدية المدينة في وقت سابق اليوم .

وأوضحت بلدية ماريوبول أن «ألفي سيارة أخرى ما زالت تنتظر الخروج من المدينة»، دون تحديد عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة المدينة الساحلية، حيث أصبحت الظروف كارثية بعد أيام من القصف والحصار.

خروج  160 سيارة  عبر ممر إنساني
وأعلن مسؤول محلي الإثنين تمكنت نحو 160 سيارة من الخروج، ، عبر ممر إنساني من مدينة ماريوبول، وفق ما أفاد مجلس المدينة البلدي على حسابه على «تلغرام».

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-  مسؤول محلي: نحو 160 سيارة مدنية تغادر «ماريوبول» الأوكرانية المحاصرة

وسار موكب المركبات في نحو الواحدة بعد  الظهر الحادية عشرة بتوقيت غرينتش على الطريق الذي يربط هذا الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف بمدينة زابوروجيا. ولم يحدد المجلس البلدي عدد الذين تمكنوا من الفرار من المدينة حيث الظروف كارثية بعد أيام من القصف والحصار.

ضربة تطال مبنى سكني
أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرّضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات، قبيل استئناف المحادثات بين هذه الأخيرة وموسكو.

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزير خارجيته بلينكن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي جو بايدن و12 شخصية أخرى ردًا على سلسلة من العقوبات غير المسبوقة التي تحظر، من بين أمور أخرى، دخول الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي. 

وضمت القائمة الروسية التي أعلنت عنها الخارجية، وتم إقرارها، بحسب البيان، على أساس المعاملة بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وعدد من رؤساء الاقسام والشخصيات الأميركية. 

عقوبات أميركية جديدة على روسيا ولوكاشنكو
وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو فيما تسعى واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه «رئيس حكومة فاسدة في بيلاروسيا التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه». كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.
وذكرت رويترز نقلاً عن مسؤول أميركي أن العقوبات شملت قاضيًا روسيًا أيضًا.

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