الإفراج عن موظفة بالتلفزيون الروسي احتجت على الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت محكمة في موسكو، الثلاثاء، غرامة مالية في حق موظفة في التلفزيون الروسي احتجت على الحرب في أوكرانيا خلال نشرة أخبار في فترة الذروة، وأمرت بالإفراج عنها.

وأمر قاضٍ في محكمة منطقة أوستانكينسكي بفرض غرامة مالية قدرها 30 ألف روبل (280 دولارًا، 247 يورو) في حق مارينا أوفسيانكوفا بعدما قاطعت نشرة الأخبار التي تحظى بأكبر نسبة مشاهدة حاملة لافتة كتب عليه «لا للحرب»، وفق «فرانس برس».

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وفي وقت سابق دفعت موظفة التلفزيون الروسي، ببراءتها من تهمة انتهاك قوانين التظاهر، أمام محكمة في موسكو الثلاثاء. وقالت مارينا أوفسيانيكوفا لدى مثولها أمام المحكمة «لا أقر بالذنب»، حيث تواجه حكمًا بالسجن 10 أيام لنشرها فيديو تتحدث فيه عن أسبابها لمقاطعة نشرة الأخبار.