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بايدن يشارك بقمتين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل 24 مارس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 08:16 مساء
بايدن يشارك بقمتين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في بروكسل 24 مارس
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
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يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل المقررة يوم 24 مارس، وسيشارك بايدن كذلك في القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي المقررة في نفس اليوم  بهدف إعادة تأكيد «الالتزام الثابت» للولايات المتحدة تجاه حلفائها في الحلف.

قمة أوروبية في بروكسل
ومن المقرر عقد القمة الأوروبية التي ستركز على الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا، حضوريًّا يومي 24 و25 مارس، وفق «فرانس برس».

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وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن يشارك في اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذي سيبحث في الجهود المبذولة لفرض «عقوبات اقتصادية على روسيا وتقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من العنف والاستجابة لتحديات أخرى» في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قمة استثنائية لزعماء دول الناتو
وفي سياق متصل دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إلى عقد قمة استثنائية لزعماء دول الناتو يوم 24 مارس في بروكسل، حيث سيُعقد أيضًا اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال ستولتنبرغ، في بيان، إن هذه القمة ستركز على «عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا ودعمنا القوي لأوكرانيا وتعزيز نظام ردع الناتو ودفاعاته في مواجهة واقع جديد من أجل أمننا». وأضاف: «في هذه اللحظة الحرجة، يجب أن تستمر أميركا الشمالية وأوروبا في اتحادهما في قلب الناتو».

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