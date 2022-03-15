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«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 07:32 مساء
«الخارجية الروسية»: موسكو باشرت إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا»
مقر مجلس أوروبا. (الإنترنت)
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قررت روسيا، الثلاثاء، مباشرة إجراءات «الخروج من مجلس أوروبا» متهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق».

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة» سُلِّم الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، وفق «فرانس برس».

تعليق مشاركة الدبلوماسيين والموفدين الروس 
وقرر مجلس أوروبا، يوم الجمعة الماضي: «تعليق» أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية «بمفعول فوري» ردًا على «الهجوم المسلح» على أوكرانيا. وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القانونية لمجلس أوروبا، التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس.

طالبت أوكرانيا، الإثنين، بطرد روسيا «فورًا» من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أنه لا يحق لموسكو أن تبقى عضوًا في الهيئة الحقوقية الأوروبية بعد غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، «نحضكم على اتخاذ قرار بطرد روسيا فورًا من مجلس أوروبا»، مضيفًا أن الهجوم الروسي يعني أنه «لا يمكنها البقاء ضمن العائلة الأوروبية».

استئناف المفاوضات
في سياق متصل أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر «المفاوضات جارية». وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل «وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية» من الأراضي الأوكرانية، وفق «فرانس برس».

وأعلن مفاوض في كييف أنمس الإثنين أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنف الثلاثاء بعد «توقف تقني» الإثنين.

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وقال ميخايلو بودولياك، المفاوض ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على «تويتر»: «نأخذ استراحة تقنية في المفاوضات حتى الغد» للسماح «بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح» شروط معينة.

جولة رابعة من المحادثات
وبدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الإثنين، وفق ما أعلن مفاوض أوكراني رفيع، في ظل تبادل الاتهامات بالقصف وقتل مدنيين في وقت سابق من اليوم،  ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على «تويتر» لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس واصفا المفاوضات بأنها «صعبة»، ومشيرا إلى أن الطرفين استعرضا «مواقفهما المحددة».

وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير. وأفادت كييف، السبت، بمقتل «نحو 1300» جندي أوكراني.  من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من مارس مقتل 498 جنديًا، ولم تحدِّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث الـ«بنتاغون» عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.

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