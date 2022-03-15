«هيومن رايتس ووتش»: الحكومة العسكرية في مالي قتلت 71 مدنيا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء، أن الجنود في مالي مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا منذ أوائل ديسمبر 2021.

ورفضت الحكومة العسكرية في مالي النتائج التي توصلت إليها المنظمة، وتصاعدت انتهاكات الجيش في وسط وجنوب غرب مالي، بما شمل إعدامات لكبار السن والأطفال، فيما يحاول الجنود مواجهة تمرد الجماعات المسلحة الذي يجتاح البلاد منذ العام 2012، بحسب «رويترز».

قتل مدنيين و جرائم الحرب

وقالت مديرة منطقة الساحل في «هيومن رايتس ووتش» كورين دوفكا، «حدث ارتفاع كبير في عدد المدنيين، بمن فيهم المشتبه بهم، الذين قتلوا على أيدي الجيش المالي والجماعات المسلحة». وأضافت أن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم الحرب على الأرجح. وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه خلال الفترة نفسها قتل مسلحون 36 مدنيًا.

الحكومة تنكر واقعة الإعدام الجماعي

وقالت الحكومة المالية لـ«هيومن رايتس ووتش» إنها تحقق في عدد من الانتهاكات الواردة في التقرير لكنها أنكرت ضلوعها في أخطر حادث، وهو إعدام جماعي هذا الشهر تم فيه العثور على جثث 35 مدنيًا متفحمة في منطقة سيجو، بعضهم توجد ثقوب في مؤخرة رؤوسهم. وقال شهود للمنظمة إن من بين القتلى أشخاص اعتقلهم الجيش في الآونة الأخيرة. وتحقق الأمم المتحدة في الأمر.

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وتتواصل الهجمات في مالي بلا هوادة على الرغم من وجود الآلاف من القوات الدولية وقوات حفظ السلام. وتخضع مناطق عديدة للسيطرة المباشرة للمسلحين. وأدى الوضع إلى انهيار للديمقراطية. فقد انتزع المجلس العسكري السلطة في العام 2020 لأسباب منها الإحباط من عجز الحكومة عن إحكام السيطرة على الوضع. وأقر الجيش في بعض الحالات بضلوع جنوده في إعدامات وانتهاكات أخرى في السنوات الأخيرة، لكن لم يواجه الكثير منهم اتهامات جنائية.