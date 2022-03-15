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روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 06:10 مساء
روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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أعلنت روسيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبارًا عدة من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في إطار النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا الإجراء «هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأميركية الحالية. وتستهدف هذه العقوبات التي لم تعرف طبيعتها المحددة بعد، 13 شخصية أميركية»، وفق «فرانس برس».

عقوبات على موسكو ومينسك 
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو فيما تسعى واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه «رئيس حكومة فاسدة في بيلاروسيا التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه». كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.

قررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على موسكو ومينسك جراء حرب روسيا على أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

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وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضًا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة، كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على «تويتر»، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين، وفق وكالة «فرانس برس».

عقوبات قياسية على روسيا
وتجاوزت روسيا كلًا من إيران وكوريا الشمالية في غضون أقل من أسبوعين، لتصبح الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وذلك عقب العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي على الأراضي الأوكرانية.

وحسب وكالة «بلومبيرغ»، فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة على موسكو أكثر من 5530 عقوبة، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

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