موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارا اليوم الإثنين، بالموافقة على قانون من شأنه السماح بالتحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية بناءً على ما يسمى بعقود الإيجار التمويلي «الليزينج».

ووقع بوتين قانونا بشأن إجراءات لدعم قطاع الطيران المدني في روسيا، الذي يتيح تسجيل حقوق الطائرات الأجنبية التي تستأجرها الشركات الروسية في روسيا. وذلك ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية لمكافحة العقوبات الغربية التي فرضت روسيا، حسب تقرير لموقع «إنفستنج».

مصادرة السفن والطائرات الروسية

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مصادرة السفن والطائرات الروسية، إضافة إلى اليخوت التي تعود ملكيتها لرجال أعمال روس مقربين من الرئيس بوتين، تزامنا مع غلق الأجواء والموانئ الأوروبية والأميركية أمام السفن والطائرات الروسية.

ويتيح القانون الجديد إصدار شهادات طيران محلية للطائرات الأجنبية التي جرى تسجيل حقوقها في روسيا بموجب القانون الجديد. وتسمح التعديلات التي أدخلت على قانون الطيران في روسيا لشركات الطيران الروسية بالاحتفاظ بأسطول الطائرات الأجنبية التي جرى استخدامها بموجب عقد الإيجار التمويلي أو ما يعرف أيضا بعقد الليزينج.

ويتيح القانون الجديد إمكانية تشغيل هذه الطائرات في روسيا، وسيجري اعتماد هذه الطائرات بمشاركة مراكز إصدار الشهادات، التي ستحددها وزارة النقل الروسية. ويهدف القانون الجديد إلى ضمان سير أنشطة الطيران المدني في روسيا دون انقطاع من خلال الحفاظ على أسطول الطائرات الأجنبية من قبل الشركات الروسية.

ويأتي القانون الجديد ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية لمكافحة العقوبات الغربية التي فرضت روسيا. وينص القانون أيضا على تأجيل الموعد النهائي للمصادقة التقنية على وسائل النقل من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023، ونفت السفارة الروسية لدى واشنطن تهديدات بمصادرة أصول غربية واعتقال كبار رجال الأعمال في روسيا.

ونقل موقع «انفستنج» عن وسائل إعلام غربية قولها إن موسكو أقدمت على تهديد بعض الشركات في شكل مباشر وحذرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم.

ومنذ أيام وافق حزب روسيا المتحدة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس فلاديمير بوتين بصورة مبدئية على مشروع قانون لتأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر موسكو بسبب غزو أوكرانيا.