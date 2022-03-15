بكين ترفض أن «تتأثر» بالعقوبات على موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تُفرَض على روسيا، على ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، الثلاثاء، في وقت يزداد الضغط على بكين لتكف عن دعمها لموسكو3.

وقال وانغ يي خلال اتصال مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس «إن الصين ليست طرفًا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألّا تتأثر بالعقوبات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي في روما، الإثنين، «نقاشًا جوهريًّا حول حرب روسيا على أوكرانيا»، وفق ما أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب.

وعقب المحادثات، قالت مسؤولة أميركية كبيرة إن «انحياز» الصين إلى روسيا «مقلق للغاية»، وصرحت المسؤولة للصحفيين، طالبة عدم ذكر اسمها، «لدينا قلق عميق بشأن انحياز الصين إلى روسيا»، وفق «فرانس برس».

وتصاعدت حدة المعارك في أوكرانيا، الإثنين، في اليوم التاسع عشر من الغزو الروسي، لترتفع حصيلة الضحايا مع إعلان مقتل 17 شخصًا في قصف أوكراني في دونيتسك، وشخصين في ضربات روسية في كييف، رغم إثارة جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية بعض الأمل.