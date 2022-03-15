أوكرانيا: قتيلان في قصف طال مبنى سكنيا في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيا في كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني: «عُثر على جثتي شخصين وجرى إنقاذ 27 شخصا»، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي في غرب كييف، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الإثنين، قُتل شخصان في كييف جراء قصف روسي استهدف مصنع «أنتونوف» للطائرات وأصاب مبنى سكنيا، وفق ما أعلنت بلدية العاصمة الأوكرانية.

وكتبت بلدية كييف على تطبيق تلغرام أن «المحتلين قصفوا مبنى سكنيا ومصنع أنتونوف (...) وفق حصيلة أولية، قُتل شخصان وجُرح سبعة آخرون». وأسفرت ضربة أخرى على مبنى سكني في كييف صباح اليوم عن سقوط قتيل و12 جريحا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، أسبوعها الثالث وسط تأكيد دول غربية في طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا، أن الجيش الروسي يواجه «مقاومة شرسة» في أراضي الجارة الغربية، رغم تحقيقه «بعض التقدم» في الجنوب والشرق الأوكراني.

وتسببت العملية الروسية في استنفار أمني وعسكري كبير في المنطقة، وبين موسكو والغرب أيضا، وجرت على روسيا موجة عقوبات شملت مختلف القطاعات التجارية والمصرفية حتى أنها طالت الرئيس، فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف.