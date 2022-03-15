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الصين: 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 06:31 صباحا
الصين: 5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية
عاملون بالقطاع الصحي خلال سحب عينات اختبار كورونا في شنغهاي بالصين (أرشيفية: رويترز)
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سجلت الصين  5280 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ عامين. 

ويأتي هذا الرقم القياسي في الإصابات اليومية مع تزايد تفشي المتحورة أوميكرون على مستوى البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وفقا لبيانات لجنة الصحة.

الصين تفرض الحجر المنزلي في عدد من المدن الكبيرة
وفرضت الصين، الأحد، الحجر المنزلي على سكان مدينة شنغن البالغ عددهم 17 مليون نسمة في جنوب الصين بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، على ما أعلنت الحكومة المحلية التي أغلقت كذلك حي الأعمال.

وبعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية وحظر فتح المطاعم في الأيام الأخيرة، طلبت سلطات المدينة التي تؤوي عمالقة التكنولوجيا مثل «هواوي» و«تنسنت»، من السكان لزوم منازلهم بمواجهة تفشي الإصابات بـ«أوميكرون».

وأمرت السلطات الصينية الجمعة الماضية بإغلاق مدينة تشانغتشون عاصمة مقاطعة جيلين في شمال شرق البلاد، التي تعد مركزا صناعيا مهما ويبلغ تعدادها تسعة ملايين نسمة، في مسعى لوقف تفشي كوفيد الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

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