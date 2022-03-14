محكمة العدل تصدر قرارها بشأن اجتياح أوكرانيا الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر محكمة العدل الدولية، الأربعاء، قرارها بشأن القضية المرفوعة من كييف على موسكو بشأن اجتياح أوكرانيا، التي تطلب من أعلى محكمة في الأمم المتحدة بأن تأمر روسيا بوقف غزوها.

وكانت روسيا رفضت المثول الأسبوع الماضي، خلال جلسات الاستماع في هذه القضية، أمام محكمة العدل الدولية، التي ستعلن قرارها اعتبارًا من الساعة 16.00 (15.00) في لاهاي، وفق «فرانس برس».

التخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا

وأعلنت محكمة العدل الدولية، في 27 فبراير، أن كييف وجهت اتهامًا لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا.

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وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان وقتها «في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا وأكدت أن روسيا تقتل في شكل متعمد أفرادًا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية في شكل خطر».

قال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيس ليناريتش ، أن «التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون» من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي. وأضاف «نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام عدة».