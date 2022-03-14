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الحكومة الفرنسية تدعو إلى «عودة الهدوء» في كورسيكا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 09:53 مساء
الحكومة الفرنسية تدعو إلى «عودة الهدوء» في كورسيكا
تظاهرات في جزيرة كورسيكا الفرنسية. (أ ف ب)
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دعا وزير الداخلية الفرنسي، الإثنين، إلى «عودة الهدوء دون تأخير» إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، ودان «بشدة» أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة، بعد هجوم على أحد النشطاء المطالبين بالاستقلال، في السجن. 

وأعلن جيرالد دارمانان، في بيان أرسله إلى وكالة «فرانس برس»، أنه سيتوجه إلى كورسيكا يومي الأربعاء والخميس؛ لبدء محادثات مع «جميع المسؤولين المنتخبين والقوى الناشطة في الجزيرة»، لكنه أكد أن عودة الهدوء ضرورية لبدء الحوار، وفق «فرانس برس». 

تظاهرات وأعمال عنف 
اندلعت عدة تظاهرات وأعمال عنف في الجزيرة، منذ الاعتداء في 2 مارس على الناشط المؤيد للاستقلال إيفان كولونا، المدان لمشاركته في اغتيال المسؤول الإقليمي في كورسيكا كلود إيرينياك العام 1998.   

ودخل إيفان كولونا المحكوم بالسجن المؤبد، في غيبوبة منذ تعرضه للاعتداء على يد سجين آخر مدان بـ«الإرهاب». 

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وتحولت تظاهرة، الأحد، في باستيا المؤيدة لإيفان كولونا إلى «شغب»، وفق المدعي العام في المدينة الواقعة في شمال كورسيكا، وبلغت الحصيلة 67 جريحًا، بينهم 44 من أفراد الشرطة. 

«الدولة الفرنسية القاتلة»
وتفاقم الغضب، ظهر الأحد، لدى وصول موكب إلى المحافظة، حيث تمثل الإدارة فيها الدولة الفرنسية، وسط اشتباكات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين المقنعين بحسب السلطات. وتخللت التظاهرة شعارات مثل «الدولة الفرنسية القاتلة»، و«حرية حرية»، ورفعت العديد من أعلام كورسيكا. 

وقالت إدارة المحافظة إن «عنفًا شديدًا» تخلل التظاهرات، مؤكدة أن «مثيري الشغب» أطلقوا النار «عدة مرات» على أفراد الشرطة. ودل على أجواء التوتر العثور على مخزون من نحو 300 زجاجة مولوتوف قبل بدء التظاهرة مباشرة.

وأكد جيرالد دارمانان أن الحكومة «استمعت إلى طلبات المسؤولين المنتخبين في كورسيكا بشأن المستقبل المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي» للجزيرة. وأضاف وزير الداخلية أن المناقشات «غير المسبوقة» ستهدف إلى «إيجاد الظروف لتطور كورسيكا ضمن الجمهورية، على النحو المنصوص عليه في الدستور».

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