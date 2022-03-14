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9 قتلى في ضربة للجيش الروسي استهدفت برج تلفزيوني غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 09:28 مساء
9 قتلى في ضربة للجيش الروسي استهدفت برج تلفزيوني غرب أوكرانيا
أثار معارك بين الجيش القوات الأوكرانية والإنفصاليين في شرق البلاد. (الإنترنت)
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قتل تسعة أشخاص وجرح تسعة آخرون، الإثنين، في ضربة للجيش الروسي استهدفت برجًا للبث التلفزيوني قرب مدينة ريفنه، غرب أوكرانيا على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال فيتالي كوبال، مسؤول الإدارة المحلية، «عند الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش بلغت الحصيلة تسعة قتلى وتسعة جرحى»، موضحًا أن «صاروخين» أصابا البرج في بلدة أنتوبيل على بعد 15 كيلومترًا شرق ريفنه، ومبنى إداريًّا محاذيًا له، وفق «فرانس برس».

تصاعد حدة المعارك في أوكرانيا 
تصاعدت حدة المعارك في أوكرانيا، الإثنين، في اليوم التاسع عشر من الغزو الروسي، لترتفع حصيلة الضحايا مع إعلان مقتل 17  شخصًا في قصف أوكراني في دونيتسك، وشخصين في ضربات روسية في كييف، رغم إثارة جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية بعض الأمل.

في الأيام الأخيرة، اشتدت المعارك حول العاصمة التي أصبحت محاصرة بشكل شبه كامل، والتي فر أكثر من نصف سكانها، البالغ عددهم ثلاثة ملايين. وفي غضون ذلك، أعلن الكرملين، الإثنين، أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدم باتجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

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وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الصحفيين بأن «بوتين أعطى أوامر بالامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرًا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة»، لكنه أضاف أن «وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة».

وذكرت أجهزة الطوارئ الأوكرانية أن مبنى مكونًا من ثماني طبقات في حي أوبولون في شمال كييف، استُهدف فجرًا «بنيران مدفعية»، على الأرجح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

 العاصمة باتت «مدينة محاصرة»
وفي وقت لاحق، تعرض حي آخر للقصف قرب مصنع أنتونوف للطائرات، ما أدى إلى مقتل شخص آخر. وفي الضواحي الشمالية الغربية لكييف، حيث تدور معارك منذ أيام، توفي الصحفي الأميركي برنت رينو، الأحد، بعدما أُصيب برصاصة في الرقبة من مصدر مجهول.

وأكد مستشار للرئيس الأوكراني، مساء الأحد، أن العاصمة باتت «مدينة محاصرة».  وفي دونيتسك، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا، المدعومون من موسكو والذين يسيطرون على هذا المركز الصناعي منذ العام 2014، أن قصفًا للجيش الأوكراني أسفر عن مقتل 17 شخصًا على الأقل في وسط المدينة. ونشروا صورًا تظهر جثثًا ملطخة بالدماء ملقاة في أحد الشوارع وسط ركام.

وبحسب الانفصاليين أيضًا، اعترضت أنظمة دفاعهم المضادة للطائرات صاروخًا أوكرانيًّا؛ ما أدى إلى مقتل أشخاص بشظاياه.

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