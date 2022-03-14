رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو أن الأمم المتحدة هي الوحيدة التي من شأنها البت بموضوع إعلان منطقة حظر طيران فوق سماء أوكرانيا.

وفي مقابلة مع جريدة «كورييري ديلا سيرا» حول النزاع في أوكرانيا، قال غراتسيانو، إنه «عندما جلسنا للمرة الأولى في غرفة الأزمات قبل 18 يومًا، اعتقدنا جميعًا أن الجيش الأوكراني كان سينهار في وقت قصير، لكن الروس أعدوا هجومًا على أساس معلومات غير صحيحة بالتأكيد»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

بوتين أخطأ في الحسابات

وذكر غراتسيانو أن «قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، أثبتت أنها العنصر الأكثر كفاءة في نظام الدفاع بالنسبة للأوكرانيين». لذا «فـمن المؤكد أن بوتين أخطأ في الحسابات، وهو لهذا السبب لا يتمتع بتفوق جوي»، كما أنه «من الممكن أن يتغير الوضع في أي لحظة، والقصف في الغرب لا يبشر بالخير».

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وأضاف المسؤول العسكري: «إنها معركة صعبة يقوم فيها الروس بتصعيد مستويات العنف، ويخاطرون بوقوع حمام دم كبير في أكثر من مدينة، بدءًا من كييف. لكن المهارات العسكرية والأخلاقية للأوكرانيين يمكن أن تحدث فرقًا بالتأكيد». وأوضح أن «روسيا لا تمتلك تكنولوجيا وقدرة الغرب، فهي تنفق معظم ميزانيتها العسكرية على نظام الأسلحة النووية. ولا يمكن لبوتين أن يخسر، لكنه لا يستطيع الفوز أيضًا».

منطقة الحظر الجوي قرار للأمم المتحدة

وخلص الجنرال غراتسيانو مكررًا القول، إن «منطقة الحظر الجوي قرار يمكن للأمم المتحدة اتخاذه، كما حدث في ليبيا»، موضحًا أنه «سيكون الأمر عملًا حربيًّا ضد روسيا دون تغطية الأمم المتحدة».

ووافق مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اقتراع نظم الخميس 17 فبراير2011 على فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا، واستخدام «كل الإجراءات اللازمة» - وهو تعبير يجيز العمل العسكري- لحماية المدنيين في مواجهة القوات الموالية للقذافي.

وأيدت القرار عشر من الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس، في حين امتنعت عن التصويت خمس دول منها الصين وروسيا وألمانيا. ولم تصوت أي دولة ضد القرار الذي تبنته فرنسا وبريطانيا ولبنان والولايات المتحدة.