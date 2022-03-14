«توقف تقني».. استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر مفاوض في كييف أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنف الثلاثاء بعد «توقف تقني» الإثنين.

وقال ميخايلو بودولياك، المفاوض ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على «تويتر»: «نأخذ استراحة تقنية في المفاوضات حتى الغد» للسماح «بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح» شروط معينة، وفق «فرانس برس».

جولة رابعة من المفاوضات

بدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الإثنين، وفق ما أعلن مفاوض أوكراني رفيع، في ظل تبادل الاتهامات بالقصف وقتل مدنيين في وقت سابق من اليوم، ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على «تويتر» لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس واصفا المفاوضات بأنها «صعبة»، ومشيرا إلى أن الطرفين استعرضا «مواقفهما المحددة».

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وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير. وأفادت كييف، السبت، بمقتل «نحو 1300» جندي أوكراني.

من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من مارس مقتل 498 جنديًا، ولم تحدِّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث الـ«بنتاغون» عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.

وقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية

بين المدنيين، قُتل ما لا يقل عن 596 شخصًا بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة، الأحد، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك. وقُتل أول صحفي في النزاع، الأحد، وهو الأميركي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.

في هذا السياق، يستأنف الحوار بين الطرفين المتحاربين اعتبارًا من الساعة 10.20 (08.20 ت غ) عبر الفيديو، وفق ما أعلن العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا، مساء الأحد. إلا أن هذه المرة هناك بارقة أمل، بعدما فشلت الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات التي عقدت في بيلاروسيا ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس.