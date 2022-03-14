الرئيس الأوكراني يوجه خطابا للكونغرس الأميركي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقَّع أن يوجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابًا عبر الإنترنت إلى الكونغرس الأميركي، الأربعاء، عند الساعة «13.00 ت غ»، في ظل الغزو الروسي لبلاده، وفق ما أعلنت رئاستا مجلسي النواب والشيوخ الأميركيتان، الإثنين.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في رسالة مشتركة إلى النواب: «نتطلع إلى شرف استقبال خطاب الرئيس زيلينسكي إلى مجلسي النواب والشيوخ، ولإيصال رسالة دعمنا إلى الشعب الأوكراني، بينما يدافع بشجاعة عن الديمقراطية»، وفق «فرانس برس».

جولة رابعة من المفاوضات

بدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف، الإثنين، وفق ما أعلن مفاوض أوكراني رفيع، في ظل تبادل الاتهامات بالقصف وقتل مدنيين في وقت سابق من اليوم، ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على «تويتر» لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس واصفا المفاوضات بأنها «صعبة»، ومشيرا إلى أن الطرفين استعرضا «مواقفهما المحددة».

- اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

- وزير الدفاع الأوكراني: قصف روسي يستهدف مدربون أجانب «يعملون» في قاعدة عسكرية قرب الحدود البولندية

وقتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير. وأفادت كييف، السبت، بمقتل «نحو 1300» جندي أوكراني.

من جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من مارس مقتل 498 جنديًا، ولم تحدِّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث الـ«بنتاغون» عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.

وقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية

بين المدنيين، قُتل ما لا يقل عن 596 شخصًا بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة، الأحد، مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك. وقُتل أول صحفي في النزاع، الأحد، وهو الأميركي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.

في هذا السياق، يستأنف الحوار بين الطرفين المتحاربين اعتبارًا من الساعة 10.20 (08.20 ت غ) عبر الفيديو، وفق ما أعلن العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا، مساء الأحد. إلا أن هذه المرة هناك بارقة أمل، بعدما فشلت الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات التي عقدت في بيلاروسيا ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس.