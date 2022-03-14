انقطاع الكهرباء مجددا عن محطة تشيرنوبل الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

انقطعت الكهرباء مجددا عن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم العام 1986، وفق ما أعلنت شركة «أوكرنرجو» (Ukrenergo) المشغلة لها، اليوم الإثنين.

وقالت الشركة: «تضرر الخط الذي يمد محطة تشيرنوبل للطاقة النووية وبلدة سلافوتيتش (بالطاقة) بأيدي القوات المحتلة»، في إشارة إلى القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا بداية من 24 فبراير الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

والأربعاء الماضي قللت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أثر انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة النووية، وقالت إنه ليس له تأثير كبير على السلامة، وهو الموقع الذي شهد كارثة نووية في العام 1986.

وفي 3 مارس الماضي، قالت الوكالة إن «القوات المسلحة للاتحاد الروسي تحتل أراضي محطة زابوريجيا النووية؛ فيما يتحكم طاقم التشغيل بأقسام الطاقة بالمحطة ويؤمن تشغيلها وفقًا لمتطلبات القواعد التقنية لسلامة التشغيل».