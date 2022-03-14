ألمانيا تؤكد تخصيص مبلغ قياسي للإنفاق على الدفاع في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قرّرت ألمانيا زيادة إنفاقها على الدفاع إلى مستوى قياسي في العام 2022، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق مشروع الموازنة الذي كشف النقاب عنه الإثنين.

وتسعى برلين لتجاوز هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي في السنوات المقبلة، حسب وكالة «فرانس برس».

ويخصص مشروع الموازنة، الذي سيناقشه البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، أكثر من 50 مليار يورو، ما يعادل 55 مليار دولار، للإنفاق العسكري هذا العام، وفق ما أفاد مصدر حكومي، واصفا الرقم بأنه «مرتفع بشكل قياسي».

كما تخطط الحكومة لإنشاء «صندوق خاص» بقيمة 100 مليار يورو؛ لتحديث قوات ألمانيا المسلّحة انطلاقا من العام 2022.