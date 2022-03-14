كييف: سنطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية في مفاوضات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أوكرانيا، أنها ستطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أراضيها أثناء جلسة مفاوضات جديدة مع موسكو تُعقد عبر الفيديو اليوم الإثنين، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي.

وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك، وهو مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نُشر عبر موقع «تويتر »إن «مواقفنا لم تتغير: السلام، وقف إطلاق نار فوري، انسحاب كافة القوات الروسية، بعد ذلك فقط يمكننا التحدث عن علاقات الجوار بيننا وخلافاتنا السياسية»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عُقدت الإثنين الماضي في بيلاروسيا إلى بعض «النتائج الإيجابية»، منها الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية.

المفاوضات في أنطاليا التركية لم تسفر عن تقدم

والخميس الماضي وفي مدينة أنطاليا التركية، عُقدت جولة من التفاوض بين الجانبين، إلا أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، اللذين اجتمعا برعاية نظيرهما التركي مولود تشاوش أوغلو، خرجا بعد أقل من ساعتين من المفاوضات من دون الإعلان عن إحراز تقدم، لكنهما تعهدا بمواصلة الحوار.

وقال تشاوش أوغلو إنه لم يكن أحد يتوقع حصول «معجزة»، معتبرا أن كل شيء بـ«حاجة إلى بداية». كما أشار إلى احتمال عقد قمة بين الرئيسين الروسيين فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.