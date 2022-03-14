وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو الثلاثاء بعد توقف مباحثات النووي

القاهرة - بوابة الوسط

يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان موسكو الثلاثاء، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية، الإثنين، بعد أيام من توقف مباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي على خلفية طلب روسيا ضمانات من الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي «وزراء خارجية الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) هم على تواصل دائم»، مشيرا إلى أن أمير عبداللهيان «سيغادر غدا إلى موسكو لمواصلة هذه المباحثات».

وأضاف أن موضوع المباحثات النووية في فيينا «سيكون على جدول أعمال» الزيارة، إضافة الى قضايا ثنائية.

مطالب روسية تضيف تعقيدات في الأيام الأخيرة

وأجرت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لاحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.

وبعدما بلغت المباحثات مرحلة «نهائية» وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة، واجه التفاوض تعقيدات إضافية في الأيام الأخيرة، تمثلت بطلب روسيا ضمانات أميركية بألا تؤثر العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.