الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الروسي أنه قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات، الأحد، طاولت «مدينة ستاريتشي وقاعدة يافوريف العسكرية» في غرب أوكرانيا، قرب الحدود البولندية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشنكوف«نتيجة هذه الضربة، تم القضاء على ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب (إضافة الى تدمير) كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية». وتعذر على فرانس برس تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل.

مقتل 35 شخصًا في قصف لقاعدة عسكرية

وقُتل 35 شخصًا في قصف لقاعدة عسكرية ليلًا في غرب أوكرانيا الذي ظل حتى الآن بمنأى نسبيًا عن الضربات الروسية، بينما سقط تسعة قتلى آخرون جراء عمليات قصف في ميكولاييف في جنوب البلاد وفق ما أفادت السلطات المحلية الأحد، ويأتي ذلك وسط خشية من أن تتعرض العاصمة كييف لحصار مطبق.

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تقع القاعدة العسكرية في يافوريف على بُعد حوالي أربعين كيلومترًا شمال غرب لفيف حيث توافد كثير من النازحين، وحوالي عشرين كيلومترًا من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. وكانت القاعدة في السنوات الأخيرة ميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن «روسيا هاجمت المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. ويعمل مدربون أجانب هناك»، من دون أن يحدد ما إذا كانوا حاضرين وقت الضربات.

وتابع ريزنيكوف «هذا هجوم إرهابي جديد ضد السلام والأمن قرب حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. يجب أن نتحرك لوقف هذا. أغلقوا الأجواء!»، مكررًا دعوة كييف لإنشاء منطقة حظر طيران، وهو طلب رفضه حلف شمال الأطلسي خشية توسع نطاق النزاع.

وبحسب حصيلة محدثة أعلنها حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي، قُتل جراء الضربات 35 شخصًا وأصيب 134 آخرون. وكان قد أعلن في حصيلة أولية عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 57 آخرين في الضربات على القاعدة. وسبق أن استهدفت ضربات مطارًا عسكريًا في لوتسك (شمال غرب) السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين أوكرانيين، كما استهدف مطار إيفانو فرانكيفسك في أقصى الغرب.

وضع «ميؤوس منه تقريبا»

بموازاة ذلك، تواصل القوات الروسيّة قصف الجنوب الأوكراني حيث سقط تسعة قتلى في ميكولاييف فيما تأمل مدينة ماريوبول المحاصرة في وصول قافلة مساعدات إنسانيّة الأحد.

وأعلن حاكم مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا سقوط تسعى قتلى الأحد في عمليات قصف استهدفت المنطقة. وكتب فيتالي كيم على حسابه في تطبيق تلغرام «قتل تسعة أشخاص في قصف لهؤلاء الأوغاد»، من دون أن يكشف على الفور مزيدًا من التفاصيل.

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن قافلة المساعدات ظلت عالقة أكثر من خمس ساعات عند نقطة تفتيش روسية السبت، في وقت يؤمل بأن تصل إلى ماريوبول الأحد آتية من زابوريجيا عبر برديانسك.

ويُعتبر ذلك حيويا بالنسبة إلى ماريوبول. فهذه المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق البلاد بين شبه جزيرة القرم ودونباس، غارقة في وضع حرج «ميؤوس منه تقريبا» حسب منظمة أطباء بلا حدود، وهي تفتقر إلى الطعام وسكانها محرومون من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات.