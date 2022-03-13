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(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 05:46 مساء
(فيديو) مقتل 2100 شخص من سكان ماريوبول الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي
إجلاء طفل أوكراني من مدينة إيربين شمال غرب كييف. (أ ف ب)
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قُتل أكثر من 2100 من سكان مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وفق ما أعلنت بلدية المدينة، الأحد.

وقالت بلدية ماريوبول عبر تلغرام إن «المحتلين يقصفون بوحشية وفي شكل متعمد مباني سكنية ومناطق مكتظة بالسكان ويدمرون مستشفيات للأطفال وبنى تحتية مدنية حتى اليوم، قضى 2187 من سكان ماريوبول في هجمات روسية»، وفق «فرانس برس».

استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية
قُتل 35 شخصًا وأُصيب 134 في ضربات روسية استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، كما قتل تسعة أشخاص في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية القريبة من أوديسا في جنوب أوكرانيا. 

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واستهدف القصف الروسي القاعدة العسكرية الواقعة في يافوريف على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال غرب لفيف ونحو 20 كيلومترًا من الحدود مع بولندا. وقد خدمت القاعدة في السنوات الأخيرة كميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.

وكتب حاكم منطقة فيتالي كيم عبر تطبيق «تلغرام»، لقد «قتل تسعة أشخاص في قصف لهؤلاء الأوغاد»، من دون أن يكشف على الفور مزيد التفاصيل.

 

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