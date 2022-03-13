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اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 05:21 مساء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
عناصر في الشرطة الروسية يجرون متظاهرا خلال احتجاج ضد غزو أوكرانيا في وسط موسكو. (أ ف ب)
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أفادت منظمة غير حكومية باعتقال أكثر من 250 شخصًا تظاهروا، الأحد، في أنحاء روسيا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 

وذكرت منظمة «أو في دي-انفو» غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات على موقعها، أنه «تم اعتقال ما لا يقل عن 268 شخصًا في 23 مدينة»، وفق «فرانس برس». 

سترة زرقاء وقبعة صفراء
في موسكو، تحدى بضع عشرات حظر التظاهر المفروض وتجمعوا في ساحة مانيج قرب الكرملين. واقتادت الشرطة ما لا يقل عن 30 متظاهرًا وصحفيًا واحدًا، وهتفت امرأة «السلام في العالم!» بينما كان شرطيان يسحبانها بالقوة.

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ورسم عدد من عناصر الشرطة حرف «Z» على خوذهم، تعبيرًا عن تقديرهم ودعمهم للجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا.  وفي سانت بطرسبرغ، حيث شوهدت العديد من سيارات الشرطة في الوسط، حاول المتظاهرون أن يلتزموا الحذر. 

وارتدت كريستينا (20 عامًا) سترة زرقاء وقبعة صفراء، هما لونا العلم الأوكراني. «بالطبع الخروج للاحتجاج المخيف. يتم أخذ الجميع، اعتُقل العديد من أصدقائي، وطرد آخرون من الجامعة». 

 «أنتم جميعًا خونة» 
وأضافت «أرتدي ألوان أوكرانيا وأقف هنا، لأحتج بطريقة أو بأخرى». وصرخت بها امرأة عابرة في الستينيات «أنتم جميعًا خونة، يجب أن نعتقلكم جميعًا».  ورغم الحظر، يتجمع متظاهرون يوميًا في روسيا للتنديد بالتدخل العسكري في أوكرانيا. 

ورغم محدودية نطاقها، فإن مجرد تنظيم هذه التجمعات وسط قمع قوي للغاية أمر ملحوظ. ويتعرض المتظاهرون للغرامات أو حتى السجن بشكل منهجي. وتم اعتقال أكثر من 5000 متظاهر الأحد الماضي.

استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية
قُتل 35 شخصًا وأُصيب 134 في ضربات روسية استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، كما قتل تسعة أشخاص في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية القريبة من أوديسا في جنوب أوكرانيا. 

واستهدف القصف الروسي القاعدة العسكرية الواقعة في يافوريف على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال غرب لفيف ونحو 20 كيلومترًا من الحدود مع بولندا. وقد خدمت القاعدة في السنوات الأخيرة كميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين.

وكتب حاكم منطقة فيتالي كيم عبر تطبيق «تلغرام»، لقد «قتل تسعة أشخاص في قصف لهؤلاء الأوغاد»، من دون أن يكشف على الفور مزيد التفاصيل.

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