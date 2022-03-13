مقتل صحفي أميركي وإصابة آخر بالرصاص في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل صحفي أميركي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار الأحد في ضاحية إربين، وهي جبهة قتال ضد القوات الروسية في شمال غرب كييف، وفق ما أفادت مصادر طبية وشهود.

وقال الجرّاح الذي تطوّع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأميركيين قُتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه. وشوهد في إربين جثة الضحية، بحسب «فرانس برس».

يعمل لصالح جريدة «نيويورك تايمز».

وأعلنت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام أن الصحفي الأميركي برينت رينو لقي مصرعه خلال تغطيته الأعمال القتالية قرب كييف.

وحمل رئيس شرطة مقاطعة كييف، أندريه نيبيتوف، القوات الروسية المسؤولية عن قتل رينو، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في مدينة إربين وأسفر عن إصابة صحفي آخر.

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وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر جواز القتيل وبطاقته الصحفية حيث قيل إنه يعمل لصالح جريدة «نيويورك تايمز».

وتنفذ روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، فى عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعى كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.