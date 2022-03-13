أوكرانيا: مقتل 35 شخصا في قاعدة عسكرية و 9 مدنيين بمدينة ميكولاييف

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 35 شخصًا وأُصيب 134 في ضربات روسية استهدفت قاعدة عسكرية أوكرانية قريبة من الحدود البولندية، كما قتل تسعة أشخاص في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية القريبة من أوديسا في جنوب أوكرانيا.

واستهدف القصف الروسي القاعدة العسكرية الواقعة في يافوريف على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال غرب لفيف ونحو 20 كيلومترًا من الحدود مع بولندا. وقد خدمت القاعدة في السنوات الأخيرة كميدان تدريب للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدربين أجانب، لا سيما أميركيين وكنديين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».



وكتب حاكم منطقة فيتالي كيم عبر تطبيق «تلغرام»، لقد «قتل تسعة أشخاص في قصف لهؤلاء الأوغاد»، من دون أن يكشف على الفور مزيد التفاصيل.