الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركزا استراتيجيا اسرائيليا «شمال العراق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه استهدف «مركزا استراتيجيا» اسرائيليا في شمال العراق، بعد ساعات من إعلان سلطات اقليم كردستان سقوط صواريخ بالستية أطلقت «من خارج الحدود» في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفاد الحرس في بيان نشر على موقعهم الالكتروني «سباه نيوز» إن «المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبيثة للصهاينة تم استهدافه بالصواريخ القوية والدقيقة لحرس الثورة الإسلامية».

هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من خارج العراق»

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم، أن هجومًا بـ«12 صاورخًا باليستيًّا»، استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفًا أن الصواريخ أُطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق، وتحديدًا من جهة الشرق».

وذكر البيان، وفق وكالة «فرانس برس»، أنه «في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخًا باليستيًّا»، موضحًا أن «الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل»، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر عن «خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية».