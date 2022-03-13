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قمة «يونانية-تركية» في أسطنبول تهيمن عليها قضية أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 12:59 مساء
قمة «يونانية-تركية» في أسطنبول تهيمن عليها قضية أوكرانيا
الرئيس التركي إردوغان يصافح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكي. 4 ديسمبر 2019.(أ ف ب).
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يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، الأحد، أسطنبول، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس رجب طيب إردوغان؛ تعزيزًا لجهود التقارب بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويعقد اللقاء بعدما استضافت أنقرة، التي تطرح نفسها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في موقع الوسيط بين البلدين، مفاوضات، الجمعة، بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، هي الأولى منذ شنت روسيا هجومها.

واغتنم الرئيس التركي زيارة ميتسوتاكس، الذي يلتقي الأحد في أسطنبول بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للأرثوذكس في العالم، ليدعوه إلى مائدة غداء في المقر الرئاسي على ضفة البوسفور.

العلاقة الخلافية بين أثينا وأنقرة 
وشهدت العلاقة الخلافية بين أثينا وأنقرة في السنوات الماضية أزمة جديدة على ارتباط بترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، وتصاعد التوتر في صيف 2020 عند محاولة تركيا القيام بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها، غير أن استئناف المفاوضات الثنائية العام 2021 سمح بانفراج نسبي في العلاقات.

وأوضحت أنتونيا زيرفاكي، الأستاذة المساعدة في العلاقات الدولية في جامعة أثينا، لوكالة «فرانس برس»، أن تعقد القمة اليونانية-التركية على خلفية الحرب في أوكرانيا، لكنه سيجري تقييمها في سياق الحوار اليوناني التركي الذي بدأ بعد خفض التصعيد في أزمة»، صيف 2020، ورأت في هذا اللقاء «مؤشرًا إلى جهود تقارب وتفاهم» بين البلدين.

وأبدى ميتسوتاكيس، الأربعاء، «استعداده» للمساهمة في الحوار بـ«طريقة بناءة، خصوصًا أن البلدين يبديان قلقهما إزاء الشؤون الإقليمية»، وقال خلال مجلس وزراء بـ«صفتنا شريكين في حلف شمال الأطلسي، مطلوب منا التحرك في ظل الظروف الحالية»، من أجل «محاولة إبقاء منطقتنا بعيدًا عن أي أزمة جيوسياسية أخرى، والتنديد بانتهاك روسيا القانون الدولي».

وعلى غرار جميع شركائها الأوروبيين نددت أثينا بشدة منذ 24 فبراير بالغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفته بأنه هجوم يهدف إلى «مراجعة التاريخ» و«انتهاك فاضح للقانون الدولي» وأوضح سنان أولغن، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية في أسطنبول لوكالة «فرانس برس»، أنه «مع احتمال قيام حرب طويلة في البحر الأسود، من مصلحة البلدين تحسين علاقاتهما الثنائية وتسوية خلافاتهما».
وتابع أنه «سيعاد توجيه دبلوماسيتهما، إنما كذلك إلى حد ما مجهودهما العسكري، بموجب هذه الأزمة بين أوكرانيا وروسيا»، مشيرًا إلى أنه بإمكان الدولتين المساهمة في «مختلف مبادرات حلف شمال الأطلسي».

تركيا واليونان.. والغزو الروسي 
ورأت أصلي أيدنتاتشباس، العضوة في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، وهو مركز دراسات مقره في برلين، أن الحرب في أوكرانيا «يمكن أن تنعكس إيجابًا على العلاقات اليونانية-التركية».

وقالت لوكالة «فرانس برس» بعدما «اعتمدت لسنوات سياسة خارجية متشددة وعزلت نفسها عن المنطقة، تسعى تركيا حاليًا لتطبيع علاقاتها مع خصومها الإقليميين».

ولفتت الخبيرة إلى أن المسؤولين يدركون أنه من جانبي بحر إيجه «يتغير العالم ويعاد النظر في الأمن الأوروبي بشكل لم يكن من الممكن تصوره قبل ثلاثة أشهر»، ما يرغم البلدين على «الدخول في حوار استراتيجي».

وقال ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن «كانت هناك خلافات بيننا، هذا لا يعني، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية، أنه لا ينبغي التحاور»، معربًا في الوقت نفسه عن «تطلعات محسوبة وواقعية» للقاء الأحد.

ولا يتوقع أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مقدونيا، سبيروس ليتساس، «نتيجة حاسمة»، خصوصًا أن «البلدين يتكلمان لغة مختلفة»، ورأى سنان أولغن أن هدف القمة هو بالأحرى «استبعاد أي عمل استفزازي قد يقود إلى تصعيد جديد».

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