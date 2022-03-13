«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من خارج العراق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم، أن هجومًا بـ«12 صاورخًا باليستيًّا»، استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفًا أن الصواريخ أُطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق، وتحديدًا من جهة الشرق».

وذكر البيان أنه «في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخًا باليستيًّا»، موضحًا أن «الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل»، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر عن «خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية»، وفق وكالة «فرانس برس».