Atwasat

«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من خارج العراق»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 08:19 صباحا
«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من خارج العراق»
نيران مشتعلة في مطار أربيل بالعراق. (أرشيفية : وكالة الأنباء العراقية)
alwasat radio

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم، أن هجومًا بـ«12 صاورخًا باليستيًّا»، استهدف فجر الأحد، أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها، مضيفًا أن الصواريخ أُطلقت «من خارج حدود إقليم كردستان والعراق، وتحديدًا من جهة الشرق».

وذكر البيان أنه «في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخًا باليستيًّا»، موضحًا أن «الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل»، مضيفًا أن الهجوم لم يسفر عن «خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية»، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج

بوخريص: مباريات الدوري والكأس على ملعب بشير جودة بالمرج
«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد

«الأهلي طرابلس» يفقد السلتو أمام «زاناكو» الزامبي.. الأحد
ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله

ضبط مهرب خبأ ثعابين وسحالي في بنطاله
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا

تطوير يواجه أسئلة الحداثة.. «مجمع العربية» يناقش رسم السياسة اللغوية في ليبيا
السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا

فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا لـ«الروسي»؟

النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا ...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما

وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة

«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي

«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤول أميركي: السفارة الأفغانية في واشنطن ستغلق أبوابها خلال أسبوع
مسؤول أميركي: السفارة الأفغانية في واشنطن ستغلق أبوابها خلال ...
أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 7 مدنيين بينهم طفل أثناء عملية إجلاء قرب كييف
أوكرانيا تتهم القوات الروسية بقتل 7 مدنيين بينهم طفل أثناء عملية ...
موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا «يتدهور» وبات «كارثيا» في بعض المدن
موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا «يتدهور» وبات «كارثيا» في بعض ...
أوكرانيون يفرون إلى اليونان هربا من حمل السلاح والقتال
أوكرانيون يفرون إلى اليونان هربا من حمل السلاح والقتال
«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من خارج العراق»
«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين الصينية بسبب ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد»
فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين الصينية بسبب ارتفاع الإصابات ......
قصف روسي يستهدف قاعدة جوية أوكرانية قرب الحدود مع بولندا
قصف روسي يستهدف قاعدة جوية أوكرانية قرب الحدود مع بولندا...
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين
الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا» منذ عامين...
«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت «من خارج العراق»
«كردستان العراق»: هجوم أربيل بـ«12 صاروخا باليستيا» أطلقت ......
أوكرانيون يفرون إلى اليونان هربا من حمل السلاح والقتال
أوكرانيون يفرون إلى اليونان هربا من حمل السلاح والقتال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط